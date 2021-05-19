Trabzonspor'da ayrılıklar daha fazla!

Trabzonspor'da sezonun sona ermesinin ardından bazı isimlerin sözleşmeleri biterken, bazı isimlerin de ayrılık ihtimalleri gündemde...

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Trabzonspor'da ayrılıklar daha fazla!
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19 Mayıs 2021 12:49
Takımda Marlon, Kamil Ahmet, Hosseini, Baker ve Afobe'nin sözleşmeleri sona erdi. Bu isimler arasında özellikle Kamil Ahmet'in opsiyonu kullanılabilir.Baker'in da yeniden kiralanması için görüşmeler yapılacak.

Bordo-mavililerin Avrupa'nın radarında olan kaleci Uğurcan, İtalya'dan teklifler alan Ekuban'ın yanı sıra Flavio ile Djaniny'ye de gelecek teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi.

Özellikle başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın birçok talibi bulunuyor.

EKUBAN'IN AKLI İTALYA'DA

Öte yandan Ekuban'ın kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken, önceliği İtalya...

Sevgilisi İtalya'da yaşadığı için Seria A'da oynamayı düşünen Ekuban için Fiorentina ve Sampdoria'nın ilgisi var.

Trabzonspor, Ekuban konusundaki bu ilginin teklife dönüşmesine bekliyor. Başarılı hücumcuyu daha önce Fransa'dan St. Etienne de istemişti.

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