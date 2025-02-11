Trabzonspor, Umut Güneş'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Güneş arasındaki 15.09.2023 başlangıç ve 30.06.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ
Trabzonspor, daha sonra Umut Güneş'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Başakşehir, Umut Güneş transferi için Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus ödeyecek.
BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI
Başakşehir de Trabzonspor'un açıklamalarının ardından Umut Güneş transferini açıkladı ve oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Güneş arasındaki 15.09.2023 başlangıç ve 30.06.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ
Trabzonspor, daha sonra Umut Güneş'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.
Başakşehir, Umut Güneş transferi için Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus ödeyecek.
BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI
Başakşehir de Trabzonspor'un açıklamalarının ardından Umut Güneş transferini açıkladı ve oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
YENİ ÜYELERE Özel İlk Kuponunun Tamamı Bizden! kampanyası! BU FIRSATI KAÇIRMAYIN <<<<<