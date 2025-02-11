Trabzonspor'da ayrılık: Umut Güneş

Trabzonspor, Umut Güneş'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi. Trabzonspor, daha sonra Umut Güneş'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'da ayrılık: Umut Güneş
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11 Şubat 2025 19:34
Son güncelleme 11 Şubat 2025 19:38
Trabzonspor, Umut Güneş'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Umut Güneş arasındaki 15.09.2023 başlangıç ve 30.06.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

BAŞAKŞEHİR'E GİTTİ

Trabzonspor, daha sonra Umut Güneş'in Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı. Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Umut Güneş'in, Başakşehir Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Başakşehir, Umut Güneş transferi için Trabzonspor'a 2 milyon euro bonservis ve 300 bin euro bonus ödeyecek.

BAŞAKŞEHİR DE AÇIKLADI

Başakşehir de Trabzonspor'un açıklamalarının ardından Umut Güneş transferini açıkladı ve oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İstanbul ekibinin açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.

Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."











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