Trabzonspor'da Andreas Cornelius parlıyor!

Andreas Cornelius sezon başındaki uyun sürecini geride bırakarak ortaya koyduğu performansla Tranzonspor taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.
Norveçli oyuncu ligde bordo-mavili formayla bir gol daha atması durumunda Parma performansını yakalamış olacak. Cornelius bu sezon çıktığı 24 maçta, 12 gol ve 2 asistle oynadı.
Deneyimli golcü Parma'da 57 maçta 13 kez fileleri sarstı.
Norveçli oyuncu ligde bordo-mavili formayla bir gol daha atması durumunda Parma performansını yakalamış olacak. Cornelius bu sezon çıktığı 24 maçta, 12 gol ve 2 asistle oynadı.
Deneyimli golcü Parma'da 57 maçta 13 kez fileleri sarstı.