Trabzonspor'da Andreas Cornelius parlıyor!

Trabzonspor'un sezon başında ctransfer ettiği Cornelius ortaya koyduğu performansla takımına önemli katlı sağladı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da Andreas Cornelius parlıyor!
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27 Ocak 2022 12:57
Andreas Evald Cornelius
Andreas Evald Cornelius
Trabzonspor
Andreas Cornelius sezon başındaki uyun sürecini geride bırakarak ortaya koyduğu performansla Tranzonspor taraftarının gönlünde taht kurmayı başardı.

Norveçli oyuncu ligde bordo-mavili formayla bir gol daha atması durumunda Parma performansını yakalamış olacak. Cornelius bu sezon çıktığı 24 maçta, 12 gol ve 2 asistle oynadı.

Deneyimli golcü Parma'da 57 maçta 13 kez fileleri sarstı.

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