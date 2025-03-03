Trabzonspor'da 1985'ten beri ilk!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 kaybederek ligde çıktığı 12 deplasman maçının hiçbirinde galibiyet alamamış oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da 1985'ten beri ilk!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2025 18:18
Son güncelleme 03 Mart 2025 18:48
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor'a 90+10. dakikada Umut Nayir'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, bu sezon ligde oynadığı 12. deplasman maçında da galibiyet alamadı.

1985'TEN BERİ İLK 

12 deplasman maçında 5 beraberlik 7 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun deplasmanda galibiyet alamama serisini yaşıyor.

Trabzonspor'un Süper Lig'deki bir sonraki 2 deplasmanı Başakşehir ve Fenerbahçe karşısında olacak.  
SON GALİBİYET GEÇEN YIL

Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon dış sahada galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galip gelemiyor.

12 MAÇTA 5 PUAN!

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 12 maçtan 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi.

Deplasman maçlarında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor, Bellona Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor; Göztepe, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Galatasaray, Reeder Samsunspor, Beşiktaş ve TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup oldu.

GÜNEŞ İLE GALİBİYET YOK

Trabzonspor, 5. kez göreve getirdiği teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Şenol Güneş ile bu sezon 10 dış saha maçı oynayan bordo-mavililer, bu müsabakalarda 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle sadece 3 puan toplayabildi.

Bordo-mavililer, Güneş yönetiminde Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken, Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3, TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor ve bir sonraki dış saha maçında ikas Eyüpspor ile geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde 0-0 berabere kalmıştı.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery