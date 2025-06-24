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Trabzonspor, Christopher Wooh için son aşamada!

Trendyol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor, Christopher Wooh için resmi teklifini sundu.

calendar 24 Haziran 2025 11:51 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 12:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor, Christopher Wooh için son aşamada!
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Trabzonspor, stoper hattını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Kamerunlu savunmacı Christopher Wooh için resmi teklifini sundu. Fransız basını ve Afrika kaynaklı haber siteleri, transferde artık son aşamaya gelindiğini duyurdu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Fransa'nın köklü spor sitelerinden GetFootballNewsFrance, Trabzonspor'un, Ligue 1 ekibi Rennes'e resmi teklif yaptığını ve bu teklifin oyuncunun bonservisini kapsadığını yazdı. 23 yaşındaki stoperin kulübüyle görüşmelerin sürdüğü ve Rennes'in satışa sıcak baktığı ifade edildi.

Afrika merkezli AfricaSoccer ise bordo-mavililerin 5 milyon Euro civarında bir teklif sunduğunu ve bu teklifin Rennes tarafından değerlendirilmeye alındığını aktardı. Aynı haberde, Wooh'un Kamerun milli takımındaki istikrarlı performansına dikkat çekildi.


BİR KAÇ GÜNE RESMİYET KAZANACAK

Bir diğer kaynak olan Foot-Africa, Trabzonspor'un hamlesini "net bir transfer girişimi" olarak tanımlarken, transferin birkaç gün içinde resmiyet kazanabileceğini öne sürdü.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla Ligue 1'de toplam 24 maça çıkan Wooh, güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve ikili mücadelelerdeki direnciyle dikkat çekmişti. Trabzonspor'un bu transferle savunma hattına dinamizm katmayı planladığı öğrenildi. 

 

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