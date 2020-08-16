Trabzonspor, Boca Juniors ile sıkı pazarlıkta!

Gelecek sezon için orta saha arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, çalışmalarına tam gaz devam ediyor.



Son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors forması giyen 30 yaşındaki İvan Marcone için bastıran Karadeniz ekibi, 1 yıllık kiralama ve 2 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önermişti. Boca ise 5 milyon Euro isteyince pazarlıklar çıkmaza girdi. Ancak Trabzonspor, yıldız oyuncu için geri adım atmaya hiç niyetli değil. Fırtına, son olarak teklifini 3 milyon Euro'ya kadar çıkardı.



Boca sıcak baktı



Ayrıca kiralama konusunda sürenin 2 yıla kadar çıkması halinde Bordo-Mavili ekibin bu rakamı 3.5 milyon Euro'ya kadar çıkarabileceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Boca Juniors'un yeniden pazarlık masasına oturmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.



