Trabzonspor, Banza ile yine doğru tercihi yaptı

Trabzonspor, son 5 sezonda kadrosuna katılan Maxi Gomez dışındaki tüm yabancı forvetlerden yüksek verim almayı başardı.
Rodallega'nın transferiyle başlayan bu süreç, Sorloth, Djaniny, Cornelius ve Onuachu ile devam etti. Bu isimler, her biri 10'un üzerinde gol katkısı sağladı. Ancak sadece Maxi Gomez, 7 golde kaldı.
Geçen sezon 17 golle öne çıkan Onuachu'nun transferi gerçekleşmeyince, Trabzonspor yönetimi, Banza'yı kiralamaya karar verdi.
Sorloth ve Onuachu'dan sonra bir kez daha kiralık bir forvetle sezona başlayan bordo-mavililer, 28 yaşındaki Banza'yı tercih ederek doğru adımı attı.
Banza, şu ana kadar ligde 12, kupada ise 1 gol atarak toplamda 13 gole ulaştı. Gol krallığı yarışında Piątek'in ardından ikinci sırada yer alan Kongolu forvet, ligin en yüksek gol beklentisine sahip oyuncusu oldu. Banza, 11.09'luk gol beklentisi ile zirvede yer alıyor.
25 MİLYON EURO İDDİASI
Banza, kiralık olmasına rağmen piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Portekiz basını, oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 25 milyon euro olduğunu iddia etti. Bu iddia, Trabzonspor'un forvet tercihini bir kez daha önemli kılarken, Banza'nın transferinin geleceği hakkında da belirsizlik yaratıyor.
Rodallega'nın transferiyle başlayan bu süreç, Sorloth, Djaniny, Cornelius ve Onuachu ile devam etti. Bu isimler, her biri 10'un üzerinde gol katkısı sağladı. Ancak sadece Maxi Gomez, 7 golde kaldı.
Geçen sezon 17 golle öne çıkan Onuachu'nun transferi gerçekleşmeyince, Trabzonspor yönetimi, Banza'yı kiralamaya karar verdi.
Sorloth ve Onuachu'dan sonra bir kez daha kiralık bir forvetle sezona başlayan bordo-mavililer, 28 yaşındaki Banza'yı tercih ederek doğru adımı attı.
Banza, şu ana kadar ligde 12, kupada ise 1 gol atarak toplamda 13 gole ulaştı. Gol krallığı yarışında Piątek'in ardından ikinci sırada yer alan Kongolu forvet, ligin en yüksek gol beklentisine sahip oyuncusu oldu. Banza, 11.09'luk gol beklentisi ile zirvede yer alıyor.
25 MİLYON EURO İDDİASI
Banza, kiralık olmasına rağmen piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Portekiz basını, oyuncunun zorunlu olmayan satın alma opsiyonunun 25 milyon euro olduğunu iddia etti. Bu iddia, Trabzonspor'un forvet tercihini bir kez daha önemli kılarken, Banza'nın transferinin geleceği hakkında da belirsizlik yaratıyor.