Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Trabzonspor, hazırlık maçında Torino ile karşı karşıya geldi.



Bordo-mavililer, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Mücadelede İtalyan ekibine galibiyeti getiren golleri; 20 ve 22. dakikalarda Nemanja Radonjic ve 55. dakikada Demba Seck kaydetti.



EREN ELMALI SAKATLANDI



Trabzonspor'da, bu sezonun yeni transferlerinden Eren Elmalı, karşılaşmada sakatlık yaşadı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan genç futbolcu sakatlığı sonrası 30. dakikada yerini Stefano Denswil'e bıraktı.



Öte yandan maçın bitiş düdüğünün ardından bazı taraftarlar sahaya girdi.



Trabzonspor, Avusturya kampındaki bir sonraki hazırlık maçında 25 Temmuz Pazartesi günü yine bir İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR





21. dakikada Torino, ilk etkili atakta golü buldu. Singo'nun ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çelmeye çalıştığı top, Radonjic'in önüne düştü. Bu futbolcu da gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1



23. dakikada Eren Elmalı'nın pasında, savunmanın müdahale edemediği topla buluşan Radonjic, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere yolladı: 0-2



40. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen Visca'nın sert şutunda, top yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, İtalyan temsilcisinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



56. dakikada Torino, farkı 3'e yükseltti. Hamsik'ten topu kapan Demba Seck, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kalarak topu filelerle buluşturdu: 0-3



58. dakikada Trezeguet'nin ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Milinkovic-Savic topu çeldi, daha sonra savunma tehlikeyi kornere göndererek önledi.



60. dakikada Trezeguet'nin soldan pasında yakın mesafeden Cornelius, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi.



73. dakikada Torino kalecisi Milinkovic-Savic, önce Trezeguet ardından da Djaniny'nin şutlarını çelerek gole izin vermedi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.



Stat: Kitzbühel



Hakemler: Ali Mutlu, Engin İşgören, Erdinç Bayraktar



Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 64 Muhammet Taha Tepe), Larsen, Dorukhan Toköz (Dk. 46 Ahmetcan Kaplan), Vitor Hugo, Eren Elmalı (Dk. 31 Denswil), Berat Özdemir (Dk. 46 Djaniny), Hamsik (Dk. 64 Siopis), Bakasetas (Dk. 64 Doğucan Haspolat), Visca (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Trezeguet (Dk. 75 Emrehan Gedikli), Cornelius (Dk. 64 Kouassi)



Torino: Berisha (Dk. 46 Milinkovic-Savic), Zima, Rodriguez (Dk. 74 Aina), Singo, Djidji, Vojvoda, Lukic (Dk. 81 Jacopo Segre), Ricci, Linetty, Demba Seck (Dk. 81 Adopo), Radonjic (Dk. 46 Simone)



Goller: Dk. 21 ve 23 Radonjic, Dk. 56 Demba Seck (Torino)



Sarı kart: Dk. 41 Zima (Torino)





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