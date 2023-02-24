ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

TÜM TAKIM TARAFTARLARI TEK YÜREK

AHMET AĞAOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Trabzonspor, Basel deplasmanına konuk oldu. Saint Jakob-Park'taki mücadeleyi Trabzonspor 2-0'lık skorla kaybetti.Karşılaşmada Basel'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Zeki Amdouni ve 76. dakikada Andi Zeqiri attı.Trabzonspor, 27. dakikada Anastasios Bakasetas ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Bordo-mavililerin 49. dakikada kazandığı penaltı hakem Mateu Lahoz'un VAR'da izlemesinin ardından iptal edildi. Stefano Denswil'in 61. dakikada attığı gol ise VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Umut Bozok da 90. dakikada fileleri havalandırdı ancak bu pozisyon için de ofsayt bayrağı kalktı.İlk maçı 1-0'lık skorla kazanan Trabzonspor, 2-0'lık mağlubiyet sonrası Avrupa'ya veda etti. Basel, UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, rakibiyle geçen hafta yaptığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 değişiklikle sahaya çıktı.Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın sağ ve sol kanadında oyuncu değişikliğine gitti. Savunmanın sağında Peres'in yerine Bartra görev yaparken savunmanın solunda ise Eren Albayrak'ın yerine ilk maçın golünü atan Danimarkalı oyuncu Larsen, forma giydi.Karadeniz ekibinde Marek Hamsik, Dorukhan Toköz ve Edin Visca, sakatlıkları nedeniyle takımda yer alamadı. Montasser Lahtimi ve yeni transfer Lazar Markovic ise UEFA kadrosunda olmadıkları için forma giyemedi.Türk taraftarlar, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.İsviçre ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 10 bin taraftar, tribünlerde Trabzonspor'u desteklerken Basel taraftarlarına ayrılan bölümlerde de yer aldı.Bordo-mavililer, deplasmanda oynamasına karşın ev sahibi taraftarlardan daha çok tribünde destek buldu.6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenetlenen futbol dünyası, aynı davranışı Basel'de de göstererek "tek yürek" mesajı verdi.Tribünde Trabzonspor taraftarlarının yanı sıra Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarları da bordo-mavili takıma birlikte destek verdi.Taraftarlar, Trabzon'da iki takım arasında oynanan ilk maçta kurtarma görevlisi ile kucağında çocuğun yer aldığı koreografiyi, pankarta bastırdı.Trabzonspor taraftarları, stadyuma getirdiği koreografinin pankartını Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarlar birlikte açtı.Bazı Trabzonspor taraftarları, üzerinde depremden etkilenen şehirlerin isimleri, plaka kodları ve deprem günü ile başladığı anın saatinin yer aldığı siyah tişört giydi.Taraftarlar stadyum çevresinde 10 ilin isimleri okunmasının ardından "burada" diye bağırdı. Ayrıca Türkiye haritasının yer aldığı depremle ilgili "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı pankart açıldı.Stat ekranlarından ilk maçın siyah-beyaz kısa görüntüsüne yer verildi.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da maç günü Basel'e gelerek karşılaşmayı izledi.Taraftarlar, Başkan Ağaoğlu'nun tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Ağaoğlu, taraftarlara alkışla karşılık verdi.11. dakikada Trezeguet'in ceza alanı sol çaprazından şutunda, savunmaya çarpan topu son anda kaleci Hitz, kornere çeldi.13. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Lang'ın kendi yarı alanından pasında, savunmanın arkasında topla buluşarak sağ çaprazdan ceza alanına giren Amdouni, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.25. dakikada Larsen'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Hitz yerden gelen topu sol tarafına yatarak çeldi.26. dakikada Trabzonspor, penaltıdan yararlanamadı. Larsen'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomez, savunmada Kade tarafından düşürülünce karşılaşmanın hakemi Antonio Mateu Lahoz, penaltı noktasını gösterdi.27. dakikada Bakasetas, kullandığı penaltı atışında topu yandan auta gönderdi.30. dakikada Xhaka'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Zeqiri'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak mutlak bir tehlikeyi önledi.38. dakikada Trezeguet'in sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içindeki Gomez'in aşırtma kafa vuruşunda, çizgi önünden savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.İlk yarı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, İsviçre deplasmanında aldığı 2 farklı mağlubiyetle bu sezon Avrupa'ya veda etti.49. dakikada Trabzonspor'un Gomez'in düşürmesiyle kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem uygulamasının ardından pozisyonun izlenmesiyle iptal edildi.58. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza çizgisi önünde Trezeguet'in sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.61. dakikada Trabzonspor'un golü Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla, iptal edildi. Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, ceza alanı içinde Denswil'in kafa vuruşunda, top kaleci Hitz'in solundan filelere gitti. Ancak bu oyuncunun ofsayt olması nedeniyle gol geçerli sayılmadı.67. dakikada Gomez'in sağdan ortasında, yakın mesafeden Umut Bozok'un sert kafa vuruşunda yere çarpan top yandan auta gitti.68. dakikada Gomez'in pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Hitz topu kontrol etti.76. dakikada Basel, farkı 2'ye yükseltti. Ceza alanı sol çaprazında Lopez'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu kontrol eden Zeqiri, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.90+4. dakikada Bartra'nın şutunda kaleci Hitz, sol tarafına doğru gelen topu çıkardı.Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 mağlubiyetle ayrılarak elendi.St. Jakob-ParkAntonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)Hitz, Lang, Pelmard, Frei, Kade (Dk. 69 Lopez), Novoa (Dk. 63 Ndoye), Burger, Xhaka (Dk. 63 Males), Amdouni, Zeqiri (Dk. 82 Nuhu), DioufUğurcan Çakır, Bartra, Denswil, Hugo (Dk. 46 Peres), Larsen (Dk. 81 Eren Elmalı), Doğucan Haspolat (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Siopis (Dk. 60 Umut Bozok), Abdülkadir Ömür (Dk. 81 Bardhi), Bakasetas, Trezeguet, GomezDk. 13 Amdouni, Dk. 76 Zeqiri (Basel)Dk. 15 Doğucan Haspolat, Dk. 29 Larsen (Trabzonspor) Dk. 59 Xhaka, Dk. 81 Zeqiri, Dk. 88 Ndoye (Basel)