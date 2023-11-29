Trabzonspor, Avcı'yla kaybetmiyor

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine boyun eğmiyor.
47 gün önce ikinci kez takımın başına gelen başarılı çalıştırıcı; 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.
47 gün önce ikinci kez takımın başına gelen başarılı çalıştırıcı; 5 lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik alırken yenilgi yüzü görmedi.
Bu sezon Karadeniz ekibiyle 2,2 puan ortalaması tutturan Abdullah Avcı, ilk sezonunda 2,03, şampiyon olarak bitirdiği 2021-2022 sezonunda da 2,13 puan ortalaması yakalamıştı.
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