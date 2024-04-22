Trabzonspor anlaşma sağladı: Denis Dragus

Trabzonspor'un Denis Dragus transferi için oyuncu ve kulübü Standard Liege ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor anlaşma sağladı: Denis Dragus
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22 Nisan 2024 00:04
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor atağa kalktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; bordo mavili ekibin, Denis Dragus transferi için oyuncu ve kulübü Standard Liege ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde transferin resmi işlemlerin ardından duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Draguş, sezon sonunda Belçika ekibine geri dönecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

34 yaşındaki golcü futbolcu, Gaziantep FK formasıyla 31 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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