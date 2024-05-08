Trabzonspor'a yeni golcü: Loren Moron

Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek adına Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'da hedef bölgelerden biri de forvet. Bu bağlamda Bordo-mavililerin gündemine Loren Moron girdi.
Yunanistan basınından Sportdog'un aktardığı habere göre Trabzonspor, Loren Moron için devrede.
Deneyimli İspanyol forvetin Aris ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına karşın sezon sonunda takımdan ayrılacağı haber detayında yer aldı.
Haberde Trabzonspor'un Loren Moron için Aris'e yaklaşık 3 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Bordo-Mavililerin İspanyol forvete yıllık 1.5 milyon euro maaş ödemeyi planladığı aktarıldı.
Bu sezon ligde 25 maça çıkan Loren Moron 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.
Yunanistan basınından Sportdog'un aktardığı habere göre Trabzonspor, Loren Moron için devrede.
Deneyimli İspanyol forvetin Aris ile 2025'e kadar sözleşmesi olmasına karşın sezon sonunda takımdan ayrılacağı haber detayında yer aldı.
Haberde Trabzonspor'un Loren Moron için Aris'e yaklaşık 3 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu vurgulandı.
Bordo-Mavililerin İspanyol forvete yıllık 1.5 milyon euro maaş ödemeyi planladığı aktarıldı.
Bu sezon ligde 25 maça çıkan Loren Moron 14 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.
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