AJAX KİRALAMA TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

FORMA GARANTİSİ İSTEMESİ SORUN OLDU

NACİ ÜNÜVAR'IN PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi defterini kapatan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Bordo-mavililer, Hollanda ekibi Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'ı kadrosuna katmak istiyor.Trabzonspor'a Ajax'ın genç oyuncusu için Hollanda ekibiyle görüşmelerin mali kısmı tamamlandı. Ajax kiralama teklifini kabul etti. Henüz imzaların atılmama sebebi ise Ajax'ın 19 yaşındaki futbolcunun gelişimi için belli bir süre oynama garantisi istemesi.Yarışmacı bir takım olan Trabzonspor, henüz bu garantiyi veremedi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu konudaki görüşü ve onayı bekleniyor. Deneyimli teknik adamın "Alalım" dediği futbolcu ancak belli bir süre oynama garantisiyle birlikte Trabzonspor forması giyecek.Hollanda ve Türkiye vatandaşlığı bulunan Naci Ünüvar, sol kanat, 10 numara ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Sağ ayağını aktif kullanan Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.