Trabzonspor'a Japon 10 numara

Trabzonspor, 10 numara bölgesine transfer yapmak için girişimlerini hızlandırdı. Hedefte iki isim varken Daichi Kamada ön plana çıkıyor.

calendar 26 Ağustos 2025 08:00 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 08:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'a Japon 10 numara
Son yılların en iyi başlangıçlarından birisini yapan Trabzonspor, 3'te 3 ile zirvenin ortağı oldu.

Rakiplerini 1-0'lık skorlarla geçerek 9 puan toplayan bordo- mavililerde gündemde takıma yapılacak yeni takviyeler bulunuyor.

FATİH HOCA AÇIKLADI


Fatih Tekke'nin açıklamaları bordo-mavili takımda önümüzdeki dönemin en önemli ihtiyacını da gözler önüne serdi: Lider oyuncu eksikliği. Fatih Tekke, "Çocukların tedirginlikleri var, lider oyuncuya ihtiyacımız var" vurgusuyla transfer döneminin bitimine sayılı günler kala hala oyuncu eksikliklerinin olduğuna vurgu yaptı.

Yönetim de radarına aldığı iki oyuncu için harekete geçti.

HÜCUMA YÖN VERECEK BİR İSİM

Bordo-mavililerde sakatlıktan yeni dönen isimlerin henüz tam hazır olmaması, hücum hattında final paslarında yaşanan sorunlar ve özellikle merkezde yönlendirici bir oyuncu eksikliği, teknik ekibin de gündeminde.

TRABZONSPOR'UN 10 NUMARA LİSTESİ

Bir süredir görüşmelerde bulunulan Crystal Palace forması giyen 29 yaşındaki Kamada ve Botafogo'nun Venezuelalı yıldızı Savarino listedeki isimler.

KAMADA YAKIN GÖZÜKÜYOR

İki futbolcu için de temaslarda bulunan bordo-mavili yönetim birini getirecek. Kamada'nın bir yıllık sözleşmesi kaldığı için Japon oyuncunun transferi daha yakın gözüküyor.

İddialara göre İngiliz ekibi, oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlayacak.

KAMADA'NIN PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Crystal Palace formasını 43 kez sırtına geçiren Japon futbolcu, 2 gol atıp 3 de asist kaydetti.

 

 
