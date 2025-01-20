Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor'u konuk etti.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 4-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.
Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
238 GÜN SONRA BİR İLK
Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Sivasspor'u da mağlup ederek 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
EDIN VISCA 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
UĞURCAN PENALTI KULLANMAK İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI
Trabzonspor, mücadelede 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu, bugün ikinci kez baba olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan kullanmak istedi. Sivassporlu oyuncuların yoğun tepkisi sonrası sahada tartışma çıktı. Trabzonsporlu oyuncuların da araya girmesi ve Şenol Güneş'in talimatıyla Uğurcan Çakır, penaltıyı Simon Banza'ya bıraktı. Banza, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
MENDY'DEN ÜST ÜSTE 2. MAÇINDA ASİST
Trabzonspor'da Simon Banza'nın golünde asist yapan Batista Mendy, ligde üst üste ikinci maçında asiste imza attı.
TRABZONSPOR, KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ
Sivasspor ile oynadığı son 4 maçta galibiyet göremeyen Trabzonspor (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 5. maçta kötü seriye son verdi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi.
Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
SAVIC, 14 MAÇ SONRA KADRODA
Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.
Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.
Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.
STATTA BÜYÜK BOŞLUKLAR GÖZLENDİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.
31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0
Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi Bordo-Mavililer 4-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Arseniy Batagov, 13. dakikada Simon Banza, 31. dakikada Ozan Tufan ve 86. dakikada John Lundstram kaydetti.
Ligde üst üste 2. maçını kazanan Bordo-Mavililer, puanını 25'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sivasspor ise 20 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı.
Süper Lig'in ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Ligde bir sonraki haftayı Trabzonspor BAY geçecek. Sivasspor ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
238 GÜN SONRA BİR İLK
Geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Trabzonspor, evinde Sivasspor'u da mağlup ederek 238 gün aradan sonra art arda 2 maçtan galibiyetle ayrıldı.
EDIN VISCA 'DALYA' DEDİ
Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkan Edin Visca, 100 gol attığı Süper Lig kariyerinde 100. asistine ulaştı. Boşnak futbolcu, 2010/11'den bu yana 100 asiste ulaşan ilk futbolcu oldu.
UĞURCAN PENALTI KULLANMAK İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI
Trabzonspor, mücadelede 3-0 önde olduğu sırada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu, bugün ikinci kez baba olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan kullanmak istedi. Sivassporlu oyuncuların yoğun tepkisi sonrası sahada tartışma çıktı. Trabzonsporlu oyuncuların da araya girmesi ve Şenol Güneş'in talimatıyla Uğurcan Çakır, penaltıyı Simon Banza'ya bıraktı. Banza, penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
⚡Trabzonspor penaltı kazandı.
⚡Uğurcan Çakır, penaltıyı kullanmak istedi.
⚡Sivaslı futbolcular tepki gösterdi.
⚡Şenol Güneş izin vermedi.
⚡Simon Banza penaltıyı kaçırdı.pic.twitter.com/iJEtOLsTkG
— Sporxtv (@sporxtv) January 20, 2025
MENDY'DEN ÜST ÜSTE 2. MAÇINDA ASİST
Trabzonspor'da Simon Banza'nın golünde asist yapan Batista Mendy, ligde üst üste ikinci maçında asiste imza attı.
TRABZONSPOR, KÖTÜ SERİYİ BİTİRDİ
Sivasspor ile oynadığı son 4 maçta galibiyet göremeyen Trabzonspor (2 beraberlik, 2 mağlubiyet) 5. maçta kötü seriye son verdi.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEK DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş, Onvo Antalyaspor maçında sakatlanan ve hafta içinde bazı antrenmanlarda dinlendirdiği Cham'a yedekler arasında yer verdi.
Güneş, Cham'ın yerine Ozan Tufan'ı sahaya sürdü.
SAVIC, 14 MAÇ SONRA KADRODA
Trabzonspor'da en son 19 Eylül'de Bellona Kayserispor ile oynanan maçta görev yapan Stefan Savic, iyileşmesinin ardından maç kadrosuna alındı.
Ligde son 14 maçta forma giyemeyen Karadağlı oyuncu, 134 gün sonra kadroda yer aldı.
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Draguş, Okay Yokuşlu ve Arif Boşluk, forma giyemedi.
Bugün ikinci kez baba olan Uğurcan Çakır da takımın kampına katılarak maça çıktı.
STATTA BÜYÜK BOŞLUKLAR GÖZLENDİ
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.
Papara Park'ta büyük boşluklar gözlenirken az sayıda konuk ekip taraftarı da takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.
6. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın kafa ile geriye çıkardığı topu yakın mesafeden Batahov, aynı şekilde dokunarak filelere gönderdi: 1-0
13. dakikada Mendy'nin sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda, kaleci Nikolic'in yatarak müdahale etmeye çalıştığı top sol tarafından filelerle buluştu: 2-0
21. dakikada ceza alanı içinde Manaj'ın dönerek yerden sert vuruşunda, top yandan auta gitti.
25. dakikada Manaj'ın ceza yayının sağ tarafından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, sert gelen topu kornere çelmeyi başardı.
31. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Ozan Tufan, kaleci Nikolic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı yerden filelere yolladı: 3-0
Trabzonspor, ilk yarıyı 3-0 önde kapadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
BİRAZDAN...