22 Haziran
Juventus-Wydad
19:00
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
22:00
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
Salernitana-Sampdoria
21:30

Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı

Trabzonspor, kulüp tarihi boyunca kadrosuna 194 kez yabancı oyuncu transfer etti.

calendar 22 Haziran 2025 11:58
Haber: AA, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor, 194. yabancı oyuncuyu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, Portekiz'in Estoril takımından kadrosuna kattığı Wagner Pina ile 194. yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Yeni sezon öncesi ilk transferini Wagner Pina ile anlaşarak gerçekleştiren bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden oyuncu transferi yaptı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 17 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer etti.


3. Yeşil Burun Adalı oyuncu

Wagner Pina, Trabzonspor tarihinde 3. Yeşil Burun Adalı oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Yeşil Burun Adalı Ivanildo Fernandes ve Djaniy Semedo forma giymişti.

Sağ beke Portekiz geleneği

Trabzonspor, son yıllarda Portekizli veya Portekiz'de futbol oynayan sağ bekleri kadroya kattı.

Bordo-mavili takımda Portekizli Jaoa Pereira, Jose Bosingwa ve Pedro Malheiro başarıyla sağ bek mevkisinde görev yaptı.

Karadeniz ekibi, Malheiro'yu Al Wasl'a vermesinin ardından bu boşluğu yine Portekiz liginden Wagner Pina'yı alarak doldurdu.

Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transferi

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 24 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (iki kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli'nin ardından son olarak Pina kadroya katıldı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.