Trabzon masada diye G.Saray çekildi!

Galatasaray, Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi için harekete geçti. Ancak Trabzonspor'un Faslı yıldızı bitirme noktasına getirmesi sonrası bu transferden vazgeçildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzon masada diye G.Saray çekildi!
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15 Şubat 2023 09:17
Galatasaray yönetimi forvet transferi için harekete geçti.

Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in sözleşmesini fesheden Sarı-Kırmızılılar gözünü Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi'ye çevirdi.

Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Faslı yıldız bu sezon da şu ana kadar 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin TFF'nin aldığı karar sonrası hemen El Kaabi'nin'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Ancak yıldız futbolcunun menajeri, "Trabzonspor'la görüşüyoruz. Büyük oranda anlaşma sağladık" deyince Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

EĞER BİR ANLAŞMAZLIK OLURSA…

Başkan Dursun Özbek'in hemen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu aradığı ve "Başkanım El Kaabi ile ilgileniyorduk ama siz görüştüğünüz için masadan kalkıyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Galatasaray eğer önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile El Kaabi arasında bir anlaşmazlık yaşanması durumunda yeniden transfer için devreye girebilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar şu anda tamamen bu transferden çekilmiş durumda.

 

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