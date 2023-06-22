Trabzon'lu Marc Barta'ya ilgi çok

Şampiyonluk sezonunun ardından kadroya katılan ve Avrupa deneyimiyle takıma katkı sağlayacağı düşünülen Marc Barta beklentilerin altında kaldı.
Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli stoper için İspanyol ve Arap kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyorlar.
İSPANYA'DAN İKİ TALİP
Trabzonspor'un sürpriz transferlerinden biri olan ve 1.25 milyon euro bedelle transfer edilen Marc Barta'ya, Real Betis yoğun bir ilgi gösteriyor.
Yine bir İspanyol takımı olan Girona'da oyuncuyu kadroya katmak için çabalarını sıklaştırdı. Barta'yla kişisel şartlarda anlaşabilirlerse en büyük favori Girona olacak.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
MARC Bartra şu ana kadar İspanyol ekipleriyle el sıkışmadı. Bunda en büyük pay para saçan Arap kulüplerinin ona olan ilgisi.
İki Arap kulübünün 32 yaşındaki futbolcuya teklif getirdiği öğrenildi. Trabzonspor'un bonservis beklentisi de artacak.
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta görev alan Barta bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli stoper için İspanyol ve Arap kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyorlar.
İSPANYA'DAN İKİ TALİP
Trabzonspor'un sürpriz transferlerinden biri olan ve 1.25 milyon euro bedelle transfer edilen Marc Barta'ya, Real Betis yoğun bir ilgi gösteriyor.
Yine bir İspanyol takımı olan Girona'da oyuncuyu kadroya katmak için çabalarını sıklaştırdı. Barta'yla kişisel şartlarda anlaşabilirlerse en büyük favori Girona olacak.
ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR
MARC Bartra şu ana kadar İspanyol ekipleriyle el sıkışmadı. Bunda en büyük pay para saçan Arap kulüplerinin ona olan ilgisi.
İki Arap kulübünün 32 yaşındaki futbolcuya teklif getirdiği öğrenildi. Trabzonspor'un bonservis beklentisi de artacak.
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta görev alan Barta bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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