Trabzon'lu Marc Barta'ya ilgi çok

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Marc Barta'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzon'lu Marc Barta'ya ilgi çok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Haziran 2023 09:51
Şampiyonluk sezonunun ardından kadroya katılan ve Avrupa deneyimiyle takıma katkı sağlayacağı düşünülen Marc Barta beklentilerin altında kaldı.

Sezon başında Real Betis'ten transfer edilen 32 yaşındaki tecrübeli stoper için İspanyol ve Arap kulüpleri teklif yapmaya hazırlanıyorlar.

İSPANYA'DAN İKİ TALİP

Trabzonspor'un sürpriz transferlerinden biri olan ve 1.25 milyon euro bedelle transfer edilen Marc Barta'ya, Real Betis yoğun bir ilgi gösteriyor.

Yine bir İspanyol takımı olan Girona'da oyuncuyu kadroya katmak için çabalarını sıklaştırdı. Barta'yla kişisel şartlarda anlaşabilirlerse en büyük favori Girona olacak.

ARABİSTAN'DAN DA İLGİ VAR

MARC Bartra şu ana kadar İspanyol ekipleriyle el sıkışmadı. Bunda en büyük pay para saçan Arap kulüplerinin ona olan ilgisi.

İki Arap kulübünün 32 yaşındaki futbolcuya teklif getirdiği öğrenildi. Trabzonspor'un bonservis beklentisi de artacak.

40 MAÇTA FORMA GİYDİ

Trabzonspor formasıyla 40 resmi maçta görev alan Barta bu karşılaşmalarda 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery