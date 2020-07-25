EDDIE NEWTON'DAN 3 HAMLE

KAYSERİSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

'in 34. ve son haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Trabzonspor, sezonu 2. sırada tamamlarken, Kayserispor ise lige veda etti.İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 63. dakikada Filip Novak ve 90+6. dakikada Sörloth'tan geldi. Kayserispor'un tek sayısını 83. dakikada penaltıdan Henrique kaydetti Bordo-mavili ekiplle sözleşmesinin sonuna gelen Filip Novak, bu sezon 10. kez ağları sarsmayı başardı.Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Trabzonspor sezonu 65 puanla 2. sırada tamamladı. Son 4 maçında galibiyet alamayan Kayserispor ise 32 puanla, 17. sırada Süper Lig'e veda etti.Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı.Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.Newton, cezası sona eren Sosa'yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme'nin yerine sahaya sürdü.Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi'yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira'ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa'nın yerine Hüseyin Türkmen'i tercih etti.Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11'yle çıktı.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.Robert Prosinecki, Trabzonspor önünde takımını, Lung, Zoran Kvrzic, Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin, Campanharo, Henrique, Kravets 11'iyle sahaya sürdü.18. dakikada Trabzonspor atağından Pereira'nın sağ kanattan çizgiye inerek kale alanına gönderdiği pasa hareketlenen Campi'nin, yatarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.37. dakikada Kvrzic'in ortasında penaltı noktası üzerinden iyi yükselen Henrique'nin kafa şutunda kaleci Uğurcan Çakır topu çelmeyi başardı. Dönen topu iyi takip eden Henrique'nin karşı karşıya pozisyondaki sert şutunda Uğurcan Çakır bir kez daha gole izin vermedi.38. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya savunma oyuncularının arasından iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.50. dakikada Ndiaye'nin geri pasında araya giren Kravets'in, kaleciyle karşı karşı pozisyondaki şutunda kalecinin bacaklarının arasından geçen topu çizgi üzerinden Hüseyin Türkmen çıkardı.63. dakikada konuk ekip öne geçti. Sörloth'un ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung sağına giden meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Novak'ın bekletmeden kullandığı şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-179. dakikada Sosa'nın şık ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ortasında ön çizgiye koşu yapan Sörloth'un topuk vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.84. dakikada Trabzonspor ceza alanın yaşanan karambolde seken topa vurmak isteyen Djedje, Hüseyin Türkmen'in müdahalesiyle yerde kaldı. Cüneyt Çakır bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.86. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 1-188. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin etkili ortasında altıpas içerisinde topla buluşan Sörloth'un kafa şutunda kaleci Lung'un meşin yuvarlağı kornere çeldi95+5 dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Pereira'nın pasında altıpas içinde topla buluşan Sörloth meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunLung, Kvrzic (Dk. 81 Ömer Uzun), Sapunaru, Diego Angelo, Yasir Subaşı, Djedje, Hasan Hüseyin Acar, Enver Cenk Şahin (Dk. 62 Stum), Campanharo, Henrique, KravetsUğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 79 Kamil Ahmet Çöreçi), Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Dk. 89 Bilal Başacıkoğlu), SörlothDk. 63 Novak, Dk. 95+5 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 86 Henrique (Penaltıdan) (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 8 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 48 Enver Cenk Şahin, Dk. 50 Campanharo (Hes Kablo Kayserispor)