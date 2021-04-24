Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor evinde Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, ilki penaltıdan olmak üzere 15. ve 66. dakikalarda golcü oyuncu Djaniny'den geldi.Bu sonucun ardından 5 maçlık beraberlik serisini noktalayan ve yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, puanını 63 yaptı ve 4. sırada yer aldı. 5 maç sonra yenilen Karagümrük ise 50 puanla 9. basamaktaki yerini korudu.Süper Lig'in 38. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Antalyaspor'u konuk edecek.* Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük ile oynadığı 4 maçta da rakibine puan vermedi.* Trabzonspor ile oynadığı ilk resmi maçtan beraberlikle ayrılan Fatih Karagümrük (1968/69 2. Lig), daha sonraki 6 karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.* Deplasmanda 6 maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük (3B 3M), öncesindeki 4 karşılaşmadan 10 puan çıkarmıştı (3G 1B).6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.Medical ParkAli Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem HanoğluUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46 Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Bertolacci), Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 63 Borini)Dk. 15 (penaltıdan) ve 65 Djaniny (Trabzonspor)Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Campi, Dk. 69 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+4 Borini (Fatih Karagümrük)