Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Papara Park'taki mücadeleyi Trabzonspor, 3-2'lik skorla kaybetti.
Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'nin 20. dakikada attığı golle öne geçti. İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.
BJELICA'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavili takımda Stryger Larsen ve Tonio Teklic kenara geldi. Mehmet Can Aydın ve Taxiarchis Fountas oyuna dahil oldu.
Bjelica'nın değişikliklerinin ardından Trabzonspor, rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. Bordo-mavililer, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Çaykur Rizespor, ikinci golü atan Benhur Keser, 66'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü attı.
Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil olan Enis Destan, 83. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.
RİZESPOR İLK KEZ 3 GOL ATTI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor'u deplasmanda 2006 yılından bu yana ilk kez yenen Rizespor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol buldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 3 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise 4 puana yükseldi.
Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti: 0-1
32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.
43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti: 1-2
64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.
66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti: 1-3
77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-3
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Larsen (Dk.46 Mehmet Can Aydın), Eren Elmalı, Kourmpelis (Dk. 83 Göktan Gürpüz), Bakasetas, Enis Bardhi, Tekliç (Dk. 46 Fountas), Visca (Dk. 70 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok (Dk. 70 Enis Destan)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 60 Pinchi), Zeqiri (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Sauer (Dk.84 Diouf), Benhur Keser
Goller: Dk. 58 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 83 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 20 Mocsi, Dk. 43 ve 66 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Larsen (Trabzonspor), Dk. 38 Mithat Pala, Dk. 90+9 Olawoyin (Çaykur Rizespor)
Çaykur Rizespor, Attila Mocsi'nin 20. dakikada attığı golle öne geçti. İlhan Palut'un ekibinde Benhur Keser 43. dakikada farkı ikiye çıkardı.
Çaykur Rizespor, Trabzon'da soyunma odasına 2-0 önde gitti.
BJELICA'DAN DEĞİŞİKLİKLER
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, ilk yarının ardından oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavili takımda Stryger Larsen ve Tonio Teklic kenara geldi. Mehmet Can Aydın ve Taxiarchis Fountas oyuna dahil oldu.
Bjelica'nın değişikliklerinin ardından Trabzonspor, rakip kalede daha fazla görünmeye başladı. Bordo-mavililer, 56. dakikada penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Anastasios Bakasetas, durumu 2-1 yaptı ve farkı bire indirdi.
Çaykur Rizespor, ikinci golü atan Benhur Keser, 66'da bir kez daha sahneye çıktı ve takımının 3. golünü attı.
Trabzonspor'da sonradan oyuna dahil olan Enis Destan, 83. dakikada durumu 3-2'ye getirdi.
RİZESPOR İLK KEZ 3 GOL ATTI
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup oldu.
Trabzonspor'u deplasmanda 2006 yılından bu yana ilk kez yenen Rizespor ayrıca lig tarihinde ilk kez Trabzon'da 3 gol buldu.
Bu sonucun ardından Trabzonspor, 3 puanda kaldı. Çaykur Rizespor ise 4 puana yükseldi.
Trabzonspor, gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada deplasman ekibi, maçta kaleyi tutan ilk şutta öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan Emirhan Topçu'nun ceza sahası içerisine ortasına iyi yükselen Mocsi'nin kafa vuruşunda top, yerden sekerek filelere gitti: 0-1
32. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahasına ortasına penaltı noktasında Umut Bozuk'un vurdu. Savunmadan seken topa Bakasetas, altıpas içerisinde kafa vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
35. dakikada Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında Zeqiri'nin gelişine vurduğu şutta, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
41. dakikada kazanılan faul atışında Enis Bardhi'nin dokunuşunda Bakasetas'ın yaklaşık 25 metreden bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu çelmeyi başardı.
43. dakikada Çaykur Rizespor'un 2. golü geldi. Sauer'in sağdan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topu altıpas içerisinde Zeqiri kafa pasıyla Benhur Keser'e indirdi. Bu oyuncunun dokunduğu top 2. kez filelerle buluştu: 0-2
Mücadelenin ilk yarısını Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Bakasetas'ın ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Fountas, dönerek vurdu. Kaleci Gökhan Akkan, topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
58. dakikada Sauer'in ceza sahsı içerisinde elle müdahalesinde kazanılan penaltı atışında, Bakasetas'ın sert şutunda top filelere gitti: 1-2
64. dakikada Sauer'in ara pasında, Olawoyin'in sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu ayakları ile uzaklaştırdı.
66. dakikada Pinchi'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Benhur Keser'in boş pozisyonda kontrol edip vuruşunda top filelere gitti: 1-3
77. dakikada Mithat Pala'nın yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra yerden pasında, toplu buıluşan Zeqiri, ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
83. dakikada Enis Bardhi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-3
Mücadele Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Papara Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Benkovic, Baniya, Larsen (Dk.46 Mehmet Can Aydın), Eren Elmalı, Kourmpelis (Dk. 83 Göktan Gürpüz), Bakasetas, Enis Bardhi, Tekliç (Dk. 46 Fountas), Visca (Dk. 70 Abdülkadir Ömür), Umut Bozok (Dk. 70 Enis Destan)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Varesanovic (Dk. 60 Pinchi), Zeqiri (Dk. 89 Seyfettin Anıl Yaşar), Olawoyin, Sauer (Dk.84 Diouf), Benhur Keser
Goller: Dk. 58 Bakasetas (Penaltıdan), Dk. 83 Enis Destan (Trabzonspor), Dk. 20 Mocsi, Dk. 43 ve 66 Benhur Keser (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Larsen (Trabzonspor), Dk. 38 Mithat Pala, Dk. 90+9 Olawoyin (Çaykur Rizespor)