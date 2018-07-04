Totti'nin hayatı 'reality show' oluyor

İtalya Milli Takımı ve Roma'nın efsane futbolcusuve televizyon sunucusu olan eşi'nin birlikte belgesel, sit-com karışımı bir televizyon dizisi yapmayı planladıkları kaydedildi.İtalya'da bir derginin haberine göre, bu proje Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin çalıştığı kanala sunuldu ve kanalın da yarı yazılmış, yarı doğal olaylardan gelişen bir program yapmak istediği belirtildi. Bu televizyon programı yapılırsa, Totti ailesinin günlük hayatı televizyonda İtalyan halkı tarafından seyredilebilecek."Biri bizi gözetliyor" programının İtalya versiyonunu sunan Ilary Blasi, benzer içeriği olan programlar konusunda tecrübeli bir isim. Totti ise geçen sene profesyonel futbol hayatını sonlandırdığından beri, kulübün direktörlüğünü yapıyor. Bu konsepte benzer olarak, 13 yıl önce evlenen çiftin düğünü televizyondan canlı yayınlanmıştı.