Tottenham'ın yüzü bu kez güldü!

İngiltere Premier Lig'in 33. hafta maçında Tottenham ile Everton karşı karşıya geldi.



Tottenham Stadı'nda oynanan karşılaşmayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi taraf oldu.



Maçın 24. dakikasında Michael Keane'in ters vuruşu sonrası top ağlarla buluşurken ilk yarı Tottenham üstünlüğü ile bitti. Kalan dakikalarda iki takım da gol bulmaya çalışsa da başarılı olamadılar ve Tottenham sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Ev sahibi Tottenham Premier Lig'de çıktığı son 7 maçta 2. galibiyetini almış oldu.



Bu sonucun ardından Tottenham 48 puana yükseldi ve 8. sıraya çıktı. Everton ise 44 puanla 11. sırada haftayı tamamlamış oldu.



