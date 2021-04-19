Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

"Dele, Jose Mourinho'nun gitmesi gerekiyorsa şapkana dokun." 😬 pic.twitter.com/Fb6mPPOgFW



— Sporx (@sporx) April 13, 2021

Avrupa futbolunda tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor! Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrup Ligi'nden elenen Tottenhamda'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.Tottenham yönetimi bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, ""Kulüp bugün Jose Mourinho ve teknik direktör kadrosu Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın görevlerinden alındığını duyuruyor" denildi.Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.2007 Chelsea: 21 milyon euro2012 Real Madrid: 20 milyon euro2015 Chelsea: 15 milyon euro2019 Man Utd: 17 milyon euro2021 Tottenham: 40 milyon euro19 Nisan 2021: Tottenham18 Aralık 2018: Man United17 Atalık 2015: ChelseaReal Madrid - 71.91%Porto - 71.65%Chelsea - 67.03%Inter Milan - 62.04%Chelsea - 58.82%Man Utd - 58.33%Tottenham - 51.16%