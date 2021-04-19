Tottenham'da Jose Mourinho dönemi sona erdi

Avrupa futbolunda tam anlamıyla bir kaos yaşanıyor! Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratarak ilk 4 dışında kalan ve UEFA Avrup Ligi'nden elenen Tottenhamda'da Jose Mourinho dönemi sona erdi.
Tottenham yönetimi bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, ""Kulüp bugün Jose Mourinho ve teknik direktör kadrosu Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın görevlerinden alındığını duyuruyor" denildi.
Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.
Jose Mourinho'nun görevden alındıktan sonra kulüplerden aldığı tazminatlar;
2007 Chelsea: 21 milyon euro
2012 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 15 milyon euro
2019 Man Utd: 17 milyon euro
2021 Tottenham: 40 milyon euro
Jose Mourinho, 2015 yılından bu yana her üç yılda bir görevden alındı.
19 Nisan 2021: Tottenham
18 Aralık 2018: Man United
17 Atalık 2015: Chelsea
Jose Mourinho'nun galibiyet yüzdeleri:
Real Madrid - 71.91%
Porto - 71.65%
Chelsea - 67.03%
Inter Milan - 62.04%
Chelsea - 58.82%
Man Utd - 58.33%
Tottenham - 51.16%
Tottenham yönetimi bu sabah saatlerinde Mourinho ile bir görüşme yaptı ve Portekizli teknik adam ile yola devam edilmeyeceği kararını iletti. Kulüpten yapılan açıklamada, ""Kulüp bugün Jose Mourinho ve teknik direktör kadrosu Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin ve Giovanni Cerra'nın görevlerinden alındığını duyuruyor" denildi.
Şu ana kadar görevine son verilen takımlardan 125 milyon euro tazminat alan Jose Mourinho, Tottenham'dan da 40 milyon euro tazminat alacak.
Jose Mourinho'nun görevden alındıktan sonra kulüplerden aldığı tazminatlar;
2007 Chelsea: 21 milyon euro
2012 Real Madrid: 20 milyon euro
2015 Chelsea: 15 milyon euro
2019 Man Utd: 17 milyon euro
2021 Tottenham: 40 milyon euro
Jose Mourinho, 2015 yılından bu yana her üç yılda bir görevden alındı.
19 Nisan 2021: Tottenham
18 Aralık 2018: Man United
17 Atalık 2015: Chelsea
Jose Mourinho'nun galibiyet yüzdeleri:
Real Madrid - 71.91%
Porto - 71.65%
Chelsea - 67.03%
Inter Milan - 62.04%
Chelsea - 58.82%
Man Utd - 58.33%
Tottenham - 51.16%
"Dele, Jose Mourinho'nun gitmesi gerekiyorsa şapkana dokun." 😬 pic.twitter.com/Fb6mPPOgFW
— Sporx (@sporx) April 13, 2021