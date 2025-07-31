Tottenham, hazırlık maçında Arsenal'i tek golle geçti

Hazırlık karşılaşmalarında bugün Arsenal ile Tottenham, Hong Kong'da karşı karşıya geldi.
Kai Tak Sports Park'ta oynanan karşılaşma Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
45. dakikada Arsenal'de Lewis-Skelly'nin top kaybından sonra topu kontrol eden Pape Matar Sarr, orta sahanın ilerisinden yaptığı harika vuruşla galibiyeti getirdi.
SARR'IN DAVID RAYA'YI AVLADIĞI O GOL!
Öte yandan yeni transfer Gyökeres, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı.
Kai Tak Sports Park'ta oynanan karşılaşma Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
45. dakikada Arsenal'de Lewis-Skelly'nin top kaybından sonra topu kontrol eden Pape Matar Sarr, orta sahanın ilerisinden yaptığı harika vuruşla galibiyeti getirdi.
SARR'IN DAVID RAYA'YI AVLADIĞI O GOL!
GYOKERES İLK MAÇINA ÇIKTI
😯Pape Matar Sarr! Sen ne yaptın! pic.twitter.com/0eECso90aI
— Sporx (@sporx) July 31, 2025
Öte yandan yeni transfer Gyökeres, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı.
📽️ Viktor Gyökeres, Arsenal formasıyla ilk kez sahada! pic.twitter.com/atNiHNLocF
— Sporx (@sporx) July 31, 2025