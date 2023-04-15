Premier Lig 31. hafta maçında Tottenham, sahasında Bournemouth ile karşılaştı.



Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan maçı Bournemouth 3-2 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Vina ve 51. dakikada Solanke ve 90+5. dakikada Ouattara kaydetti. Tottenham'ın golleri 14. dakikada Heung Min Son ve 88. dakikada Danjuma'dan geldi.



Tottenham ligde 5 maç sonra puan kaybetti. Bournemouth ise üst üste 2. galibiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından Bournemouth puanını 33 yaptı. Tottenham 53 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Tottenham, Newcastle deplasmanına gidecek. Bournemouth ise West Ham'ı ağırlayacak.





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