Tottenham'dan taraftarına buruk veda

Tottenham, Premier Lig'de sezonun evinde oynadığı son maçında 1-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı ve Brentford'a 3-1 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'dan taraftarına buruk veda
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20 Mayıs 2023 17:22
Son güncelleme 20 Mayıs 2023 17:52
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham, Brentford'u konuk etti.

Ev sahibi Tottenham, 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Brentford'a 3-1 mağlup oldu.

Tottenham'ın golünü 8. dakikada Harry Kane kaydetti. Brentford'a galibiyeti getiren goller ise 50 ve 62. dakikalarda Bryan Mbeumo ve 88. dakikada Yoane Wissa'dan geldi. 

Bu sonuçla birlikte Tottenham 57 puanda kaldı. Brentford ise puanını 56'ya yükseltti. 

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Tottenham, Leeds United'a konuk olacak. Brentford ise Manchester City'i ağırlayacak.

 

 

 

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