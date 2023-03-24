Tottenham'da rota Nagelsmann

Tottenham, Bayern Münih'te görevine son verilen Julian Nagelsmann ile görüşmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham'da rota Nagelsmann
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24 Mart 2023 19:23
Bayern Münih'teki görevi sürpriz bir şekilde sona eren Julian Nagelsmann için Tottenham devreye girdi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, 35 yaşındaki antrenörün Bayern Münih'ten ayrılmasını bir fırsat olarak görüyor.

Antonio Conte'nin sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle yeni bir teknik direktör arayan Tottenham'ın, bu doğrultuda Nagelsmann ile masaya oturmak için hazır olduğu aktarıldı.

Tottenham'ın, daha önce de Julian Nagelsmann ile ilgilendiği ancak o dönem genç teknik adamın Bayern Münih ile el sıkıştığı için anlaşmanın olmadığı kaydedildi.

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