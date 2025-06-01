Tottenham'da Postecoglou yerine Thomas Frank!

Premier Ligi'nde mücadele eden Tottenham Hotspur'da, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşatan teknik direktör Ange Postecoglou görevden alınabilir.



Foot Mercato'nun aktardığı habere göre Tottenham, olası bir teknik direktör değişikliği için şimdiden harekete geçti. Listenin başında ise Brentford'un 51 yaşındaki Danimarkalı teknik direktörü Thomas Frank yer alıyor.



Tottenham kulübü sahibi Daniel Levy henüz kesin bir karar vermedi ama teknik direktörü görevden alma ihtimali hala masada. Kulüp yönetiminin bir kısmı, alınan sonuçlardan ve sezonun ikinci yarısındaki tatmin etmeyen yönetimden dolayı hayal kırıklığı yaşamış durumda.



Thomas Frank yönetimindeki Brentford, Bu sezon 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.



Ange Postecoglou ile birlikte Tottenham ise, 26 Galibiyet, 26 Mağlubiyet ve 8 beraberlik ile sezonu tamamladı.