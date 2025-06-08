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Tottenham, Ben Davies'in sözleşmesini uzattı

Tottenham Hotspur, Gallerli oyuncusu Ben Davies'in sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattı.

calendar 08 Haziran 2025 12:35
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Tottenham, Ben Davies'in sözleşmesini uzattı
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İngiliz ekibi Tottenham, yeni sezon transfer çalışmalarında ilk hamlesini kadro içinde yaptı.

Londra ekibi, Ben Davies'in sözleşmesini 2026 yazına kadar uzattığını duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre;

"Ben Davies'in sözleşmesinde bulunan uzatma opsiyonunu kullandığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Sözleşmesi artık 2026 yazına kadar geçerli olacak." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 28 maça çıkan Davies, gol veya asist katkısı yapamadı.

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