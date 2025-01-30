Tottenham, Bayern Münih ile anlaştı: Mathys Tel

Avrupa'da ara transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken, Tottenham çarpıcı bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor.



60 MİLYON EURO



Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Tottenham, 19 yaşındaki Fransız forvet Mathys Tel'in transferi için Bayern Münih ile 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Haberde, oyuncunun da Tottenham'ın transfer teklifini kabul etmeye sıcak baktığı ve transferin kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği yazıldı.



PERFORMANSI



2022 yılında Bayern Münih'in Rennes'den 26 milyon euro karşılığında transfer ettiği Tel, Bayern formasıyla çıktığı 83 maçta 16 gol 7 asistlik performans gösterdi.