Tottenham, Avrupa için 3 puanı kaptı!

Premier Lig'in 36. hafta maçında Newcastle United ile Tottenham, St. James Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.Karşılaşmada ev sahibinin golü 56. dakikada Matt Ritchie'nin ayağından geldi. Konuk ekibin golleri ise; 27. dakikada Heung-Min Son, 60. ve 90. dakikalarda Harry Kane'den geldi.Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi yarışında iddialı olan Tottenham, puanını 55'e çıkardı ve 7. sırada yer aldı. Tottenham, Premier Lig'in 37. haftasında sahasında Leicester City'i ağırlayacak.Newcastle United ise bu maç sonrası 43 puanla 13. sırada kaldı. Küme düşme ihtimali bulunmayan Newcastle 37. haftada Brighton Hove Albion'a konuk olacak.Geçtiğimiz günlerde erkek kardeşi Cristopher Aurier'i silahlı saldırı sonucunda kaybeden Aurier, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika süre aldı.Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, oyuncunun oynama kararını saygıyla karşıladıklarını ve desteklerine devam edeceklerini açıkladı.Karşılaşmada 1 gol kaydeden Heung-Min Son, gol sevincini takım arkadaşı Aurier ile paylaştı.