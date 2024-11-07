Tottenham, Avrupa'da sezonun ilk yenilgisini aldı!

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ndeki namağlup unvanını Galatasaray'a 3-1 yenilerek kaybetti; İstanbul'da ilk mağlubiyetini aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Tottenham, Avrupa'da sezonun ilk yenilgisini aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Kasım 2024 23:44
Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez  maç kaybetti.

Lacivert-beyazlı takım, "Kupa 2"de çıktığı Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar müsabakalarını kazanarak geldiği İstanbul'da namağlup ünvanını kaybederek döndü.

Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 gol atıp kalesinde 1 gol gören Tottenham, Galatasaray'dan 40 dakikada 3 gol birden yedi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery