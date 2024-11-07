Tottenham, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez maç kaybetti.
Lacivert-beyazlı takım, "Kupa 2"de çıktığı Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar müsabakalarını kazanarak geldiği İstanbul'da namağlup ünvanını kaybederek döndü.
Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 gol atıp kalesinde 1 gol gören Tottenham, Galatasaray'dan 40 dakikada 3 gol birden yedi.
Lacivert-beyazlı takım, "Kupa 2"de çıktığı Karabağ, Ferencvaros ve AZ Alkmaar müsabakalarını kazanarak geldiği İstanbul'da namağlup ünvanını kaybederek döndü.
Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 maçında 6 gol atıp kalesinde 1 gol gören Tottenham, Galatasaray'dan 40 dakikada 3 gol birden yedi.