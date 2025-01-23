UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tottenham, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PreZero Arena'dakimaçta kazanan 3-2 ile Tottenham oldu.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada James Maddison ile 22. dakikada ve 77. dakikada Heung-Min Son attı. Hoffenheim'in golleri 68. dakikada Anton Stach ve 88. dakikada David Mokwa Ntusu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Hoffenheim, 6 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Tottenham, sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Hoffenheim, Anderlecht deplasmanına gidecek.
İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada James Maddison ile 22. dakikada ve 77. dakikada Heung-Min Son attı. Hoffenheim'in golleri 68. dakikada Anton Stach ve 88. dakikada David Mokwa Ntusu'dan geldi.
Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Hoffenheim, 6 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Tottenham, sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Hoffenheim, Anderlecht deplasmanına gidecek.