Tottenham, Almanya'da kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tottenham, Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tottenham, Almanya'da kazandı!
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23 Ocak 2025 22:38
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Tottenham, Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geldi. PreZero Arena'dakimaçta kazanan 3-2 ile Tottenham oldu.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 3. dakikada James Maddison ile 22. dakikada ve 77. dakikada Heung-Min Son attı. Hoffenheim'in golleri 68. dakikada Anton Stach ve 88. dakikada David Mokwa Ntusu'dan geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Hoffenheim, 6 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin gelecek ve son haftasında Tottenham, sahasında Elfsborg ile karşılaşacak. Hoffenheim, Anderlecht deplasmanına gidecek.

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