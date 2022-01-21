Tottenham, Adama Traore transferinde son aşamada!

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın forvet oyuncusu Adama Traore için Tottenham'ın büyük aşama kaydettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Tottenham, Adama Traore transferinde son aşamada!
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21 Ocak 2022 19:13
Premier Lig ekibi Tottenham'ın, Wolverhampton'ın başarılı forveti Adama Traore de mutlu sona yakın olduğu öne sürüldü.

The Athletic'in haberine göre, Tottenham'ın Adama Traore transferi için Wolves kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu aktarıldı.

Haberde Wolverhampton'ın, Tottenham'ın, Adama Traore için yaptığı 15 milyon sterlinlik teklifi reddettiği ve oyuncu için 20 milyon civarı bir ücret talep ettiği aktarıldı.

Ayrıca, iki takım arasındaki sıkı pazarlığın bitme aşamasına geldiği ifade edildi.

Sözleşmesi 2023'te sona erecek olan 25 yaşındaki oyuncu bu sezon İngiliz ekibiyle çıktığı 22 maçta 1 gol attı.

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