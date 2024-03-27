Toto Wolff: 'Koltuk için 4 adayımız var'

Lewis Hamilton'un ayrılık kararının ardından 2025'te boşalacak koltuk için çalışmalarını sürdüren Mercedes'te adaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.



"4 ADAYIMIZ VAR"



Fox Sports'a konuşan Mercedes takım patronu Toto Wolff, "Tabii ki de Max Verstappen bizim ilk adayımız. Performansına bir bakın! Yine de diğer adayları da göz ardı etmek istemiyorum." dedi.



Acele karar vermek istemediklerini söyleyen Toto Wolff şu sözlerle devam etti:



"Lewis'in kararını çok çabuk vermesi bizi şaşırttı fakat acele etmeyeceğiz. İlk üç takım arasında boş koltuğu olan tek takım biziz. Eğer ki erken karar verirsek ve sonrasında Max Verstappen, Red Bull'dan ayrılmaya karar verirse onun için boş koltuğumuz olmayacak. Ancak önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde karar vermeyeceğiz çünkü sürücü piyasasını izlemeye devam etmek istiyorum."



Ellerinde farklı opsiyonlarında olduğunu söyleyen Toto Wolff açıklamalarını şu cümlelerle noktaladı:



"Dediğim gibi, pek çok şey Max'ın kararına bağlı olacak. Fakat elimizde genç ve gelecek vaat eden Kimi Antonelli var. Üzerinde fazladan baskı kurmak istemiyorum ama en iyilerden biri olma potansiyeline sahip gibi görünüyor. Yine de acele edip, 17 yaşında Formula 1 aracının direksiyonuna oturtmak istemiyoruz. Onun için yararlanabileceğimiz birkaç seçeneğimiz daha var. Elbette piyasada çok ilginç bir seçenek olan Fernando Alonso ve çok iyi bir sürücü olan Carlos Sainz var. Bir seçimle karşı karşıyayız ve bu kolay bir seçim değil."



