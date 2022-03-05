Torrent takımdan memnun! 'Seviyemiz iyiye gidiyor'

Galatasaray'da Teknik Direktör Torrent, Florya'da yöneticilerle buluştu. Fiziksel olarak geliştiklerini belirten İspanyol çalıştırıcının, "Son dönemde iyi sonuçlar gelmeye başladı. Her geçen gün takımın seviyesi iyiye gidiyor" dediği öğrenildi.

Haber; Milliyet
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Torrent takımdan memnun! 'Seviyemiz iyiye gidiyor'
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05 Mart 2022 09:50
Süper Lig'de Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle kara bulutları dağıtan Galatasaray'da Teknik Direktör Domenec Torrent takımın seviyesinin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Florya'da yöneticilerle sohbet eden İspanyol teknik adam, göreve ilk geldiği zaman bazı handikaplar yaşadıklarını belirterek, "7 günde 3 maça çıkmak zorunda kalmıştık. Son dönemde iyi sonuçlar gelmeye başladı. Takımın performansından memnunum. Her geçen gün takımın seviyesi iyiye gidiyor" dedi.

Fiziksel olarak geliştiklerini söyleyen 59 yaşındaki çalıştırıcının, "Sezon başıymış gibi hazırlandık. Oyuncular bizi anlamaya başladı ve antrenmanlardan keyif alıyorlar. Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık" dediği öğrenildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı idareciler takımın havasının ve moralinin çok iyi durumda olduğunun altını çizdiler. Yöneticiler, "Göztepe ve Ç.Rizespor galibiyetleriyle hava değişti. Herkesin morali çok iyi. Zorlu bir döneme giriyoruz ve ilk ayağını Konya'da oynayacağız. Bu nedenle böyle bir takvime kazanarak başlamak önemli" ifadelerini kullandılar.

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