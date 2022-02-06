Torrent'in Alanya seçimleri, Pena 11'de

PULGAR YEDEK, GOMIS KADRODA YOK

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de kritik hamlelere imza attı.İspanyol teknik adam, kalede yeni transfer Inaki Pena'ya şans verirken, sağ bekte Omar ve Boey'in yokluğunda Patrick van Aanholt görev aldı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Muhammed ve Diagne'nin yokluğunda en uçta Ryan Babel gol umudu oldu.Galatasaray'da yeni transferlerden Erick Pulgar ve Semih Kaya yedekler arasında yer alırken, Bafetimbi Gomis ise maç kadrosunda yer almıyor. Fransız golcü, hafta içerisinde de verdiği röportajda tam olarak hazır olmadığını söylemişti.Galatasaray'ın Alanyaspor maçındaki yedek kulübesi: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Morutan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey