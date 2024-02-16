Torreira, sahada basmadık yer bırakmadı!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Sparta Prag karşısında da sahada basmadık yer bırakmadı ve etkili bir oyun ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Torreira, sahada basmadık yer bırakmadı!
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16 Şubat 2024 10:12
Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Sparta Prag karşısında sahada basmadık yer bırakmadı

Uruguaylı orta saha oyuncusu, sahada kaldığı süre içerisinde savunmada yaptığı aksiyonların dışında hücumda yaptığı presle de takımın yine kilit ismi oldu. 43 pas atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 1 top kapan, 1 pas arası yapan Torreira, bir de şut pası verdi.

Torreira, ikinci devrede bir pozisyonda ise gole çok yaklaştı fakat kaleciyi geçemedi.

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