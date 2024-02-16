Torreira, sahada basmadık yer bırakmadı!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Sparta Prag karşısında sahada basmadık yer bırakmadı
Uruguaylı orta saha oyuncusu, sahada kaldığı süre içerisinde savunmada yaptığı aksiyonların dışında hücumda yaptığı presle de takımın yine kilit ismi oldu. 43 pas atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 1 top kapan, 1 pas arası yapan Torreira, bir de şut pası verdi.
Torreira, ikinci devrede bir pozisyonda ise gole çok yaklaştı fakat kaleciyi geçemedi.
Uruguaylı orta saha oyuncusu, sahada kaldığı süre içerisinde savunmada yaptığı aksiyonların dışında hücumda yaptığı presle de takımın yine kilit ismi oldu. 43 pas atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, girdiği 5 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 1 top kapan, 1 pas arası yapan Torreira, bir de şut pası verdi.
Torreira, ikinci devrede bir pozisyonda ise gole çok yaklaştı fakat kaleciyi geçemedi.