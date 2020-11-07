Tony Parker'dan Fransız basketbolu için yardım çığlığı: 'Öleceğiz!'

Fransa'da son dönemde artan koronavirüs vakaları, ülke basketbolunun ekonomisini de derinden vurdu.



ASVEL Başkanı eski basketbolcu Tony Parker, L'Equipe'e verdiği röportajda Fransız Hükümeti'ne seslendi ve ülke basketbolu için yardım çağrısında bulundu.



"BU DURUM DAHA UZUN SÜRERSE ÖLECEĞİZ"



"Eğer bu durum daha uzun sürerse öleceğiz, kulüpler ölecek. Bütün sezonu kapalı kapılar ardında oynayamayız, bu imkansız. Hükümetin yardımına ihtiyacımız var. En azından tecrit süresi boyunca vergi ücretlerini işverenlerden kaldırmaları iyi olur. Basketbol için korkuyorum."



"BİR ÇÖZÜM BULMALIYIZ"



Mevcut şartlarda spor kulüplerinin aktivitelerine devam edebilmesi için siyasi liderlerle görüşmeye açık olduğunu dile getiren Parker, "Bu konuyu tartışmaya, ileriye dönük çözümler bulmaya hazırım. Fransız basketbolunun kaynakları var. Kriz zamanlarında bu kaynakları kullanabiliriz ama günün sonunda elimizdeki imkanlarla mucize yaratamayız. Evet, bir ay boyunca böyle oynayabiliriz ama sonrası yok. Hükümet, uzun süredir daha fazla yerel otoritelerin parasına güvenmememiz gerektiğini söylüyordu. Bu yüzden sponsorluklarla ortaklıklar geliştirerek kendimize bir pazar yarattık. Ancak içinde bulunduğumuz bu durum bizi öldürüyor, sonumuzu getiriyor. Bir çözüm bulmaya çalışmalıyız. Fransız basketbolunu kurtarmak için herkesi birleştirmeye çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.



