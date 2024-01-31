Toni Kroos emeklilikten vazgeçiyor

EURO 2020'de alınan kötü sonuçlar sebebiyle 2021 yılında milli takımı bırakan Toni Kroos süpriz bir karar aldı.



The Athletic'de yer ala habere göre Toni Kroos, Almanya Milli Takımı'na gerip dönüp EURO2024'te oynamayı düşünüyor.



Toni Kroos'un, emeklilikten vazgeçme sebebinin ise EURO2024'ün, Almanya'da olmasından kaynaklı olduğu da söylendi.



106 MAÇA ÇIKTI



Almanya Milli Takımı'yla, 11 senede 106 resmi maça çıkan Toni Kroos, bir kez Dünya Kupası'nı kazanırken, 17 gol ve 19 asistlik de skor katkısı sağladı.



