Tolunay Kafkas'tan Nuri Şahin'e gönderme!

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Trabzonspor maçı sözleri ile ilgili Tolunay Kafkas değerlendirmelerde bulundu.Nuri Şahin maç sonrası "Şunu söylemeyelim Başakşehir yeniden bir takım oluyor! Geliyoruz! Acı çekiyoruz ama takımımla gurur duyuyorum! Buradayız, ayaktayız... Hiçbir şey olmadı ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Tolunay Kafkas, yayıncı kuruluştaki programda Nuri Şahin'in sözleri hakkında değerlendirmelerde bulundu ve şunları söyledi;"Başakşehir'de teknik direktör ayrılığı oldu ama zaten yukarılarda olması gereken bir takım! Gelişecek bir takım değil! Zaten iyi bir takım ve yukarılara çıkması lazım!Ligin iyi kadrolarından hocam! Başakşehir'in elinde iyi kadro var! Kim olursa olsun, ben de olsam bu takımı bir yerlere getirmesi lazım!Bu söyleme ben katılmıyorum! Başakşehir sen geldiğin zaman paramparça olmuş durumda değildi! Oyundan memnun olmadıkları için takımı sen bir yere getir istediler.Çok fazla pozisyon oyununa takılıyorlar. Başakşehir'in kabuk değiştirmesi, agresif, pres yapabilen oyun oynaması lazım. Seyir zevki yüksek bir takım olması lazım."