Tolga Ciğerci, Türkiye'ye dönüyor

Hertha Berlin'de forma giyen Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinde bulunan 150 bin euroluk bonus maddesi, takım küme düştüğü için iptal oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Tolga Ciğerci, Türkiye'ye dönüyor
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29 Haziran 2023 17:46
Son güncelleme 29 Haziran 2023 17:55
Geçtiğimiz kış transfer döneminde Ankaragücü'nden Hertha Berlin'e transfer olan Tolga Ciğerci'nin Berlin macerası kısa sürdü.

Bild'in haberine göre; kış transfer döneminde 350 bin euro karşılığında Hertha Berlin'e transfer olan Tolga'nın sözleşmesinde 150 bin euro'luk bir bonus madde bulunuyordu. Ancak Hertha Berlin küme düştüğü için bu madde geçerliliğini yitirmiş oldu.

Haberde, tecrübeli oyuncunun Ankaragücü'ne ile anlaşma sağladığı ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde başlayacağı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Hertha Berlin ile 11 lig maçına çıkan 31 yaşındaki orta saha bu maçlarda 1 asist kaydetti.

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