Tofaş, evinde farklı galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi.
Tofaş salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 94-71 galip geldi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4
Bursaspor Basketbol: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4
1. Periyot: 18-22
Devre: 44-39
3. Periyot: 67-52
Beş Faulle Çıkan: Sharma 36.44 (Bursaspor Basketbol)
Tofaş salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 94-71 galip geldi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz
TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4
Bursaspor Basketbol: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4
1. Periyot: 18-22
Devre: 44-39
3. Periyot: 67-52
Beş Faulle Çıkan: Sharma 36.44 (Bursaspor Basketbol)