Tofaş, evinde farklı galip geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-71 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tofaş, evinde farklı galip geldi
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03 Kasım 2024 18:26
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Tofaş salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 94-71 galip geldi.
Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

TOFAŞ: Reed 24, Perez 8, Yiğitcan Saybir 16, Tolga Geçim 7, Bankston 4, Özgür Cengiz, Trifunovic 20, Demircan Demir, Berk Demir 5, Cem Küçüközkan 2, Obrien 4, Thompson 4

Bursaspor Basketbol: Brown 13, Michineau 12, Grantham 15, Sharma 6, David Mutaf 5, Pipes 6, Ömer Utku Al 8, Mehmet Atalan, Berkay Candan 2, Nusret Yıldırım 4

1. Periyot: 18-22

Devre: 44-39

3. Periyot: 67-52

Beş Faulle Çıkan: Sharma 36.44 (Bursaspor Basketbol)

 

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