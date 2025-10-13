13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

TJ Shorts: "Zamanımın geleceğini biliyorum"

Panathinaikos'un yıldızı TJ Shorts, Olympiakos derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 13 Ekim 2025 12:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
TJ Shorts: 'Zamanımın geleceğini biliyorum'
Panathinaikos'un yıldızı TJ Shorts, sezona yaptığı yavaş başlangıç hakkında konuştu.

Yazın Paris'ten Panathinaikos'a büyük beklentilerle transfer olan TJ Shorts, yeni takımıyla EuroLeague serüvenine yavaş bir başlangıç yaptı. ABD'li yıldız, yeni takımındaki en iyi maçını ise dün akşam (12 Ekim) Olympiakos deplasmanında oynadı.

Kendrick Nunn'ın olmadığı maçta 19 sayı ve 5 asist ile öne çıkan Shorts, derbi mağlubiyetinin ardından ERT'ye konuştu.


Shorts, 'zamanının geleceğini bildiğini' söyledi:

"Bugünkü oyunumun üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Üstüme ekstra bir baskı yüklemiyorum. Gün gün, idman idman, maç maç ilerlemek istiyorum. Çok çalışıyorum ve en iyi bildiğim işi yapıyorum. Zamanımın geleceğini biliyorum. Bu sürece inanıyorum ve yola devam ediyorum."

Panathinaikos formasıyla şu ana dek üç EuroLeague maçına çıkan TJ Shorts, üç maçta da 20 dakikanın altında süre almıştı.

  • KL
