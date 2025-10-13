TJ Shorts: 'Zamanımın geleceğini biliyorum'

Panathinaikos'un yıldızı TJ Shorts, sezona yaptığı yavaş başlangıç hakkında konuştu.Yazın Paris'ten Panathinaikos'a büyük beklentilerle transfer olan TJ Shorts, yeni takımıyla EuroLeague serüvenine yavaş bir başlangıç yaptı. ABD'li yıldız, yeni takımındaki en iyi maçını ise dün akşam (12 Ekim) Olympiakos deplasmanında oynadı.Kendrick Nunn'ın olmadığı maçta 19 sayı ve 5 asist ile öne çıkan Shorts, derbi mağlubiyetinin ardından ERT'ye konuştu.Shorts, 'zamanının geleceğini bildiğini' söyledi:"Bugünkü oyunumun üzerine koyarak devam etmek istiyorum. Üstüme ekstra bir baskı yüklemiyorum. Gün gün, idman idman, maç maç ilerlemek istiyorum. Çok çalışıyorum ve en iyi bildiğim işi yapıyorum. Zamanımın geleceğini biliyorum. Bu sürece inanıyorum ve yola devam ediyorum."Panathinaikos formasıyla şu ana dek üç EuroLeague maçına çıkan TJ Shorts, üç maçta da 20 dakikanın altında süre almıştı.