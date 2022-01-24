Tisserand'a Saint Etienne kancası!

Fenerbahçe'nin başarılı savunma oyuncusu Marcel Tisserand için flaş bir iddia geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Saint Etienne, Fenerbahçe'nin stoperi Marcel Tisserand için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi.



Haberde, 'zorunlu' satın alma maddesi içermediği için Fenerbahçe'nin, gelen bu teklifi reddettiği ve taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.



Ekonomik sıkıntılar çeken Saint Etienne'nin, zorunlu satın alma opsiyonuna yanaşmadığı, oyuncuyu bedelsiz kiralayıp anlaşamaya satın alma opsiyonu eklemek istediği kaydedildi.



Demokratik Kongolu stoper, Fenerbahçe formasıla bu sezon toplamda 19 maça çıktı.





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