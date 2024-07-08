Tire FK, transfere devam ediyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Tire Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Tire FK, transfere devam ediyor
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08 Temmuz 2024 16:56
Son güncelleme 08 Temmuz 2024 16:57
 TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Tire Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Tire FK, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapan sağ bek Semih Görer ve Kelkit Hürriyetspor'dan kanat oyuncusu Mertkan Cengiz'i renklerine bağladı. Semih, Akhisarspor'da 21 maça çıkıp 1 kez ağları havalandırdı. Mertkan ise Kelkit Hürriyetspor formasını 26 müsabakada terletip 3 gol attı.

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