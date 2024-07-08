Tire FK, transfere devam ediyor

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Tire Futbol Kulübü, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
Tire FK, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapan sağ bek Semih Görer ve Kelkit Hürriyetspor'dan kanat oyuncusu Mertkan Cengiz'i renklerine bağladı. Semih, Akhisarspor'da 21 maça çıkıp 1 kez ağları havalandırdı. Mertkan ise Kelkit Hürriyetspor formasını 26 müsabakada terletip 3 gol attı.
Tire FK, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapan sağ bek Semih Görer ve Kelkit Hürriyetspor'dan kanat oyuncusu Mertkan Cengiz'i renklerine bağladı. Semih, Akhisarspor'da 21 maça çıkıp 1 kez ağları havalandırdı. Mertkan ise Kelkit Hürriyetspor formasını 26 müsabakada terletip 3 gol attı.
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