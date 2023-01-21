THY Euroleague'de haftanın MVP'si Wade Baldwin oldu

İsrail ekibi Maccabi Playtika'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 20. hafta karşılaşmalarında 35 verimlilik puanına ulaşan Baldwin, bu sezon ilk, kariyerinde 4. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.



Baldwin, takımının sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'i 87-74 yendiği maçta 33 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma, 1 blokluk performans sergiledi.



Fotoğraf kaynak: Maccabi Tel Aviv Twitter





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ