Basketbol THY Euroleague'e 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 30. hafta maçları, 18, 20 ve 21 Mart'ta oynanacak.
Türk temsilcilerden Fenerbahçe Beko, 20 Mart Perşembe günü Fransa'nın Monaco takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Anadolu Efes ise 21 Mart Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan'a konuk olacak.
- Program
THY Euroleague'de 30. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18 Mart Salı:
22.30 Paris Basketbol (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)
20 Mart Perşembe:
21.00 Olympiakos (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan)
21.00 Monaco (Fransa)-Fenerbahçe Beko
22.15 Maccabi Playtika (İsrail)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)
22.30 Baskonia (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)
22.45 Real Madrid (İspanya)-LDLC ASVEL (Fransa)
21 Mart Cuma:
22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-ALBA Berlin (Almanya)
22.30 Barcelona (İspanya)-Zalgiris (Litvanya)
22.45 Partizan (Sırbistan)-Anadolu Efes
THY Euroleague'de 30. hafta başlıyor!
THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü başlayacak.
Son güncelleme 17 Mart 2025 13:04
Basketbol THY Euroleague'e 30. hafta heyecanı 18 Mart Salı günü bir maçla başlayacak.
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