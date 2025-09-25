25 Eylül
Thomas Reis: "Lige iyi bir başlangıç yaptık"

Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdüren Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, basın mensuplarına oynanacak karşılaşma hakkında konuştu.

Thomas Reis: 'Lige iyi bir başlangıç yaptık'
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını değerlendirdi.

Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğuna işaret eden Reis, "Lige gayet iyi başlangıç yaptılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Zor bir karşılaşma olacak. Biz de son oynadığımız Fatih Karagümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz özveriyle güzel performans gösterdi." dedi.

Reis, lige 10 yeni transfer yaparak başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:


"Takımımızdan ayrılan çok önemli oyuncularımız da oldu. Kasımpaşa karşılaşmasına baktığımızda, o karşılaşma biraz farklı bir şartta oynandı. Dar bir kadromuz vardı ve yeni transferlerden de faydalanamamıştık. Bu sebepten dolayı o karşılaşmayı ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Fatih Karagümrük karşılaşmasına baktığımızda ise ofansif anlamda özellikle tamamen yeni oyuncularla oynadık. Onların biraz adaptasyon süreci olması normal. Çünkü felsefemizi, oyun stilimizi öğrenmeleri için biraz zamanı ihtiyaçları olacaktır. Bahane sunmaya çalışmıyorum ama tam olarak içinde bulunduğumuz durumu da anlatmam gerekiyor. Açıkçası transfer sezonu kapandığı için çok mutluyum. Transfer ettiğimiz oyunculara oyun stilimizi öğretmek, onları takıma entegre etmek anlamında tamamen işimize odaklanma fırsatımız olacak."

- "Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim"

Oyun anlayışlarının yerleşmesi için süreye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Alman teknik direktör, "Yeni gelen oyuncuların futbol anlamında size iyi şeyler verebilmesi için biraz zamana ihtiyacınız olabiliyor, adaptasyonu gerçekleştirebilmeniz için. Takıma, futbol kültürümüze alışabilmeleri için biraz zamana ihtiyaçları olabiliyor ama biz de takım olarak çok iyi başlangıç yaptık. Sonuç olarak oynadığımız 6 karşılaşmadan 11 puan çıkardık. Umarım geçen sene gibi herkesi mutlu edecek, yüzleri güldürecek performans gösteririz. Lige iyi bir başlangıç yaptığımız düşüncesindeyim. Toplamış olduğumuz 11 puan var ve dördüncü sıradayız." diye konuştu.

Son 3 karşılaşmalarında iki takımın sadece defans yapmaya geldiklerini anlatan Reis, şunları kaydetti:

"Almış oldukları bir puanla da mutlu olan rakiplerdi. Elbette topun bizde kalması çok önemli. Biz pas oyunu oynamaya çalışan bir takımız. Antrenmanlarda kapanan takımlara karşı çözümler üretmeye, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kapanan rakiplere karşı bile çok net fırsatlarımız vardı ama ne yazık ki üçüncü bölgede son pasları düzgün yapamadık ve ceza sahasında da doğru pozisyon alamadık, sıkıntımız buydu. Gol pozisyonuna girmede ve son tercihlerde yanlış seçimler yaptığımız için istediğimiz sonucu ne yazık ki alamamıştık."

Reis, sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afanso Sousa, Soner Aydoğdu ve Bedirhan Çetin'in milli takım arasından sonra takıma döneceklerini sözlerine ekledi.

 

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
