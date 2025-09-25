Thomas Reis: 'Lige iyi bir başlangıç yaptık'

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 27 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçını değerlendirdi.Gaziantep FK'nin güçlü bir takım olduğuna işaret eden Reis,dedi.Reis, lige 10 yeni transfer yaparak başladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:Oyun anlayışlarının yerleşmesi için süreye ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Alman teknik direktör,diye konuştu.Son 3 karşılaşmalarında iki takımın sadece defans yapmaya geldiklerini anlatan Reis, şunları kaydetti:Reis, sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afanso Sousa, Soner Aydoğdu ve Bedirhan Çetin'in milli takım arasından sonra takıma döneceklerini sözlerine ekledi.